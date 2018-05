Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha scelto Fabian Ruiz per sostituire Jorginho, ad un passo dal City: "I soldi che entreranno con la cessione di Jorginho, verranno subito utilizzati da Cristiano Giuntoli per pagare la clausola rescissoria al Betis Siviglia e garantire così ad Ancelotti l’ingaggio di Fabian Ruiz. Al ragazzo farebbe piacere conoscere il calcio italiano, ma il suo cartellino interessa anche a Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, le big della Liga. Per tutti, in ogni modo, ci sarà una clausola da pagare di 30 milioni di euro, di cui 27 andranno al Betis e 3 agli agenti del calciatore. E il club spagnolo non fa sconti. Non sarà certo la concorrenza a far demordere il d.s. napoletano che tenterà fino all’ultimo di assicurarselo, provando a battere la concorrenza di potenti club spagnoli. Fabian Ruiz è nella sua agenda da diversi mesi, ha le caratteristiche per prendersi il centrocampo del Napoli. Al di là delle qualità tecniche, Ruiz convince anche per la sua giovane età, 22 anni, e rientra proprio nei parametri considerati da Aurelio De Laurentiis nell’ambito del mercato. Anche il suo ingaggio è alla portata del budget napoletano: al Betis guadagna 1 milione di euro all’anno, a Napoli potrebbe raddoppiare lo stipendio per i prossimi cinque anni. Nelle prossime ore la trattativa entrerà nel vivo".