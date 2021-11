A Napoli il 25 novembre non è un giorno come gli altri,È terminato il tempo delle lacrime, ora è il momento di ricordarlo urlando forte il suo nome e con iniziative come quella della creazione della statua in sua memoria.All'inaugurazione c'erano tantissimi tifosi all'esterno dello stadio, mentre all'interno, nell'area successiva al varco del settore Distinti,Sono nate delle scene meravigliose tra i due e i tifosi con Diego che gli sussurrava all'orecchioAi cori "C'è solo un Maradona" e "Ho visto Maradona ha iniziato a cantare e ballare anche Diego con suo figlio in braccio. Per concludere con un orgoglioso