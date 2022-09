Come riportato da Ansa, due ultrà del Lecce, appartenenti secondo la questura di Napoli alle frange più violente della tifoseria salentina, sono stati arrestati per i disordini verificatisi nello stadio partenopeo al termine della gara di campionato giocata mercoledì sera. Al termine di Napoli-Lecce un gruppo di tifosi giallorossi ha tentato di sfondare un cordone di polizia e, con sputi e spintoni verso i poliziotti, li hanno aggredito con calci, pugni e cinghiate un agente. Il giorno dopo i probabili autori sono stati identificati e arrestati per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, ed uno di essi anche per uso di materiale pericoloso.