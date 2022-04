Lorenzo Insigne ci aveva creduto, ma la Roma ha pareggiato nel finale e il Napoli deve dire addio ai sogni scudetto per questa stagione. Che è anche l'ultima del capitano con in testa il sogno di alzare il trofeo nella sua città. Alla fine della partita, Insigne ha salutato i tifosi con le lacrime agli occhi, in un momento molto toccante.