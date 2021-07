La situazione calciomercato in casa Napoli è ancora in alto mare. Gli azzurri difficilmente effettueranno delle operazioni a breve, tanto dipenderà dalle uscite che ci saranno.



Tra i giocatori seguiti c'è Jeremie Boga, da tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Questa volta però nessuna grandissima richiesta del Sassuolo dato che il contratto del giocatore scadrà nel 2022, tra poco meno di un anno. Oggi il quotidiano Roma di Napoli parla di una possibile trattativa in caso di partenza di Lorenzo Insigne. La cifra incassata per la cessione del capitano azzurro sarebbe reinvestita per l'acquisto dello stesso Boga, arrivando al massimo a 20 milioni di euro. Il giocatore accetterebbe volentieri la destinazione e l'accordo per l'ingaggio (attualmente di 600 mila euro a stagione) si troverebbe a 1,5 milioni stagionali.