La trattativa tra Napoli e Manchester United per riportare Cristiano Ronaldo in Italia è stata breve e molto romanzata. E per alcuni, compreso lo stesso Giuntoli, non è mai davvero partita. A rivelare un retroscena è Amazon Prime Video che ha fatto riferimento a un contatto intercorso tra l'asso portoghese e Luciano Spalletti. CR7 avrebbe infatti scritto all'allenatore questo messaggio: "Ma tu hai voglia di allenarmi? Sei pronto?”. E l'ex Roma avrebbe risposto: “Sì, sono pronto. Se vieni ti alleno molto volentieri”.