Antonio Careca, grande ex attaccante del Napoli, ha parlato a Il Mattino:



Careca, il sogno del Napoli adesso è Icardi?



«Ma davvero stiamo ancora aspettando la sua risposta? Ma se non vuole venire vada al diavolo. Ma ha capito cosa è il Napoli, cosa è il San Paolo, cosa sono i tifosi azzurri? Ha capito che fare gol con quella maglia non ha valore al mondo? Io penso che se non vuole venire, meglio che non venga. Io fossi nel Napoli non perderei neppure un secondo in più. Poi il Napoli il numero 9 ce l’ha ed è forte».



Dice Milik?



«Sì,proprio lui. Un po’ me ne intendo di prime punte. E vidico che a me piace. E piace tanto. Solo che bisogna credere di più in lui e gli serve qualcuno che si metta al suo servizio, magari con un gioco che tenda a esaltaredi più le sue caratteristiche: può arrivare a 30 gol. Lui ha ottimo senso della posizione, conclude bene, si muove con sostanza. Ha tutto ciò che serve per un attaccante di area. Punterei ancora su di lui: per altro viene da due infortuni difficili, ai miei tempi bastava la metà perchiudere la carriera».



Intanto in attacco è arrivato il messicano Lozano. Da brasiliano che giudizio dà?



«L’ho visto ai Mondiali in Russia, i numeri ce li ha, ha qualità. Ma arriva dal campionato olandese che è assai diverso daquello italiano. Deve abituarsi a un calcio diverso, dove in difesa non c’è lo spazio che c’era col Psv. E deve subito abituarsi alla pressione di un pubblico che vuole vincere e che te lo facapire in ogni istante della giornata ,da quando ti vede al bar a quando per caso sei in giro con la tua famiglia. E non solo quando va allo stadio o all’allenamento. Napoli è un posto speciale dove giocare a calcio, perché lì il calcio è una parte importante della vita delle persone».