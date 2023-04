Eljif Elmas è un fiume piena. Vede lo Scudetto in arrivo ed è più che mai sereno. Tanto da ironizzare pure col compagno Raspadori. In ballo gli assist ma anche euro. Precisamente 500 euro come rivelato dallo stesso centrocampista macedone. "Lo dico sempre a Jack prima delle partite: stasera ti faccio un assist, così poi mi dai anche 500 euro. Ancora non me li ha dati però" ha ironizzato il classe 1999 sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.



"Se sto facendo una stagione straordinaria? No, è normale - ha proseguito poi Elmas, arrivato a Napoli nel 2019 -. Nello spogliatoio parliamo molto della festa Scudetto: sappiamo cosa fare. E vi dirò: a volte non riusciamo a credere a cosa stiamo facendo. Sicuramente per festeggiare darò 2-3 schiaffi a Chucky Lozano e Mathias Olivera. Loro sono molto simpatici".



C'è però ancora da battere però ancora la Salernitana e ricevere un assist dall'Inter contro la Lazio: "Se l'Inter vince e noi giochiamo domenica sono sicuro che vinceremo questa partita, è impossibile che la sbagliamo".