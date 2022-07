Il Napoli sta pensando a Dominik Szoboszlai del Lipsia come possibile sostituto nel caso partisse Piotr Zielinski e di questo ha parlato il ct dell'Ungheria, Marco Rossi: "Gioca in un club importante in Germania come il Lipsia che è la terza squadra della Bundesliga. Se dovesse arrivare a Napoli farebbe un ulteriore step in avanti, ma bisogna valutare tutti gli aspetti". Il tecnico ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli aggiungendo: "Tatticamente la collocazione è più o meno la stessa, in Nazionale si alterna da mezzala e trequartista. Credo possa essere una valida alternativa per il Napoli in caso di addio di Zielinski".