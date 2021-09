L'ex calciatore del Napoli, Eraldo Pecci ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Spalletti ha una squadra importante che sta cercando di diventare ottima. Da scudetto? Strada facendo può acquisire consapevolezza e convinzioni fondamentali per stare lassù. Se le acquisirà, sarà una protagonista. Le potenzialità tecniche ce l’ha".



"Anguissa è stata una grande intuizione, sarà determinante in mezzo al campo. Osimhen ha le qualità per diventare super. Gli servirà un po' di tempo per modellare la sua corsa ai suoi mezzi tecnici, ma a quel punto potrà essere anche l'erede di Maradona o di Mbappé, se vogliamo rimanere più bassi".