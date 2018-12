L'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato a Sky delle possibilità del Napoli, suo ex squadra, di fare risultato ad Anfield contro il Liverpool nell'ultima e decisiva partita del girone di Champions League: "Ha le carte in regola per poter vincere in qualsiasi stadio. Anfield è uno stadio difficile, il Liverpool è una squadra forte ma nelle ultime settimane dà l’impressione di essere un po’ meno in condizione rispetto a due mesi fa".