Gli accordi delle passate settimane tra il club di De Laurentiis e il Comune di Napoli hanno dato il via libera a una serie di interventi urgenti per la riqualificazione dello stadio San Paolo, sulla cui fatiscenza più volte si era espresso in maniera colorita il presidente azzurro. Le criticità più evidenti sono legate ai servizi igienici all'interno dell'impianto, come evidenziato dalla foto di Napoli Village, scattata in occasione dell'ultimo turno di campionato contro il Bologna.



A causa del malfunzionamento di alcuni bagni, che hanno creato code piuttosto lunghe nell'intervallo tra primo e secondo tempo, diversi spettatori si sono visti "costretti" a servirsi dei muri e delle scale del settore Distinti per espletare le loro necessità fisiologiche. Una zona dello stadio trasformata in un bagno a cielo aperto, una scena inqualificabile per un qualsiasi impianto sportivo nel 2019 e che pone come non mai l'urgenza di un drastico intervento.