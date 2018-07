La Gazzetta dello Sport svela le tempistiche per la ricerca di un nuovo attaccante in casa Napoli: "Resta il dato di fatto che Ancelotti si è riservato questa settimana per valutare meglio Milik e poi chiederà il possibile rinforzo in attacco. Il presidente apre a qualche soluzione interessante, come quella del brasiliano naturalizzato spagnolo Rodrigo del Valencia"