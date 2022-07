Napoli in campo questa mattina per il settimo giorno di allenamento. Ieri gli azzurri hanno giocato la prima amichevole contro l'Anaune Val di Non, così oggi hanno fatto prettamente lavoro di scarico.



Prima fase dell'allenamento fatta di attivazione tra palestra e campo con lavoro aerobico. Dopodiché torneo di calcio tennis, con Spalletti che si è soffermato a parlare con i centrocampisti. Rientra Olivera che ha svolto l'intera seduta in gruppo. Folorunsho, Gaetano e Petagna dopo una prima parte di lavoro in gruppo hanno svolto lavoro in palestra.