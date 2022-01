La Coppa d'Africa ha portato chiare difficoltà ai club che si sono visti privare dei propri pezzi pregiati. Tra questi c'è il Napoli che ha dovuto rinunciare a Koulibaly, Anguissa e Ounas, tutti e tre convocati dalle rispettive Nazionali (anche se l'algerino non è sceso in campo causa Covid).



Ounas è già a Napoli, in attesa dell'idoneità sportiva post Covid. Si attende il rientro di Koulibaly e Anguissa. Il difensore affronterà questa sera con il suo Senegal la Guinea per i quarti di finale di Coppa d'Africa. Le due squadre si sono già incrociate durante la fase a gironi, risultato finale 0-0. Dovesse essere eliminato il Senegal, Koulibaly farebbe subito rientro a Napoli preparandosi all'impegno di domenica contro il Venezia. In caso contrario bisognerebbe aspettare ancora un po'. Si troverebbero di fronte lui e Anguissa, Senegal contro Camerun per la semifinale giovedì 3 febbraio. Comunque andrà ci sarà la finale per il terzo posto e la finalissima il 6 febbraio. Dunque, i due calciatori saranno a disposizione di Luciano Spalletti in vista di Napoli-Inter, programmata per sabato 12 febbraio al Maradona.