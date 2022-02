Dopo il pesante ko in casa contro il Barcellona, il Napoli è chiamato a rispondere in campionato. Domani ci sarà la sfida contro la Lazio, una grande occasione per sfruttare i passi falsi di Milan e Inter, che ieri hanno pareggiato.



Spalletti non avrà ancora a disposizione la rosa al completo. Si avvicina, però, il rientro di Anguissa e Lobotka. Il primo potrebbe esserci contro il Milan, per centrocampista slovacco, invece, si è avuta la percezione di una possibilità di convocazione già all'Olimpico. Lo riporta il Corriere dello Sport.