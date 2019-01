Secondo Radio CRC, si complica l'affare Stanislav Lobotka per il Napoli. Il Celta ha irrigidito la sua posizione, il centrocampista slovacco non partirà in prestito secco o con diritto di riscatto: solo un obbligo di riscatto o un passaggio a titolo definitivo potrebbero far cambiare idea al Celta. Sono giunte due ricche offerte per Lobotka dall'Inghilterra: Bournemouth e Leicester, entrambe intorno i 25 milioni di euro.