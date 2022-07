Si riparte in casa Napoli. Gli azzurri hanno diramato l'elenco dei convocati per il ritiro di Dimaro. La partenza della squadra è fissata per questo pomeriggio, mentre domani mattina ci sarà il primo allenamento.

Ecco la lista:



Portieri: Contini, Idasiak, Marfella, Meret



Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka



Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski



Attaccanti: Ambrosino, Kvaratskhelia, Lozano, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano, Zerbin