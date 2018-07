Così scrive la Gazzetta dello Sport: "La tentazione resta. Chiudere il mercato con il botto potrebbe essere un’idea. Magari, investendo su un top player che possa, in qualche modo, accorciare il gap con la Juventus, la storica rivale. Chissà. L’indiscrezione più suggestiva riguarda Karim Benzema, l’attaccante del Real Madrid, che Carlo Ancelotti conosce molto bene per averci lavorato insieme per due stagioni, fra le migliori sul piano del rendimento per l’attaccante francese. Un’operazione che ha poco di semplice, i costi della stessa non corrispondono ai parametri imposti dalla società. Per avviare una trattativa il club madrilista dovrebbe rivedere il prezzo imposto per il cartellino del giocatore che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. E laddove ciò accadesse, allora la mediazione di Carlo Ancelotti potrebbe essere significativa per convincere Benzema ad abbassare le pretese sull’ingaggio che, attualmente, è di 8 milioni di euro a stagione, fino al 2021. La questione potrebbe essere affrontata in ritiro, a Dimaro, dopo che l’allenatore si sarà reso conto della validità dell’intera fase offensiva".