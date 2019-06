James Rodriguez non esclude Lozano: secondo il Corriere dello Sport sono investimenti possibili ma molto importanti per costo del cartellino ed ingaggio. Eppure, Aurelio De Laurentiis vuole il doppio colpo. C'è già il sì di James ad Ancelotti, visti gli ottimi rapporti. Ma, ci sono i conti da fare con il bilancio. A tal proposito per il trequarista colombiano ci sarebbe un contratto pronto da 6 milioni di euro a stagione per cinque anni. Mentre la proposta formulata al Real Madrid è stata di prestito con diritto di riscatto fissato a 42.

Per Lozano servirà far leva su Mino Raiola. Il giocatore, infatti, vuole andare in una realtà importante. Con il PSV non ci sarebbero troppi problemi, ma la volontà del messicano è da indirizzare verso Napoli.