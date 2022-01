Alessandro Siani dice la sua sul caso Insigne. L'attore napoletano ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Cavani e Higuain sono andati via. Chi lascia Napoli perde qualcosa che non ritroverà mai più in nessun angolo del mondo. Sul palco non ho ancora fatto salire Insigne, ma chissà che non salga prima su un aereo...".



"Non servono consigli ha solo bisogno di sedersi su un muretto lungo le strade di Napoli e guardare il mare. Così come faceva da ragazzino e capire all’orizzonte cosa poter immaginare. Il tramonto di sicuro è lontanissimo, ma una nuova alba sarebbe la scelta giusta?".