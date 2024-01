Napoli, Simeone: 'Tripletta Fiorentina? Niente a che vedere con lo scudetto! Ritiro sempre brutto, non abbiamo parlato con De Laurentiis'

Potrebbe essere la serata di Giovanni Simeone quella di domani, quando il Napoli affronterà la Fiorentina in Supercoppa italiana. Sarà l'ex di turno e parla del match in conferenza stampa alla vigilia:



LA PARTITA - "Una partita molto importante, proveremo a dare il massimo ovviamente per trovare un modo per dare una buona energia a questo momento".



EX DI TURNO - "Tripletta contro il Napoli? Personalmente per me è stato un momento importante ma niente a che vedere con quanto fatto con il Napoli l'anno scorso. Sarà una partita molto difficile, la Fiorentina gioca bene a calcio, sta bene in classifica, è una buona squadra. Noi dovremo togliergli la possibilità di tenere palla. La Fiorentina cercherà di gestire il possesso ma proveremo a farlo anche noi. In questo momento abbiamo bisogno di umiltà e spirito di squadra, non c'è bisogno di pensare al singolo, il 'noi' deve caratterizzare lo spirito di squadra e il momento".



MIGLIORARSI - "Continuo a scrivere, a guardare cosa migliorare da calciatore e come persona. Mi aiuta a trovare la fiducia e sento che con le mie giocate posso aiutare i compagni. Con la Fiorentina sarà difficile, scrivo tante cose e mi aiuta il mister con i video per scrivere quante più cose ed essere più bravo il giorno successivo".



GOL IMPORTANTI - "Per un attaccante fare gol negli stadi e nelle partite di livello è importante con la speranza che aiutino a vincere la partita".



POSIZIONE DI KVARA - "Cerco sempre di adattarmi a ciò che chiede il mister e dove Kvara si sentirà comodo. Se ne parlerà con il mister, io mi adatto a tutto. chiaro che avere un giocatore come Kvara è sempre buono".



IL RITIRO - "Quando si parla di ritiro, di stare chiusi è sempre brutto. Ma è un modo per tornare insieme, per cenare insieme, fare qualche gioco e capire che siamo tutti sulla stessa barca. È la cosa più importante".



DE LAURENTIIS - "Non abbiamo parlato con il presidente, stiamo lavorando tutti i giorni in silenzio restando uniti. In questo momento meno si parla meglio è. Contano solo i fatti, domani sarà una partita difficile e proveremo a fare il meglio".