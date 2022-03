Al termine di questa stagione Insigne dirà addio al Napoli. Così ci sarà bisogno di trovare il suo sostituto e presumibilmente si punterà su un giovane di livello ma che non abbia un costo eccessivo. Tra i profili seguiti c'è quello di Luis Sinisterra, esterno offensivo colombiano classe '99 in forza al Feyenoord.



Giuntoli ha fatto il primo passo, si è informato. Il club olandese ha fatto sapere che Sinisterra sarà ceduto in estate, il prezzo sfiora i 15 milioni di euro. Ci sono già delle proposte, tra Arsenal, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Nessun impegno, solo sondaggi. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.