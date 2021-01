Il Liverpool vive un'emergenza nel reparto arretrato. Gli infortuni di van Dijk e Gomez hanno costretto Klopp ad abbassare Fabinho sulla linea difensiva. Così ecco che i Reds sono alla ricerca di un rinforzo in quel ruolo per questa sessione di mercato invernale.



Secondo quanto riportato dal Daily Mail gli occhi del Liverpool sarebbero finiti su Nikola Maksimovic. Il difensore del Napoli ha il contratto in scadenza tra cinque mesi e per arrivare al serbo non servirebbe un grosso investimento. Dalla sua, però, il Napoli difficilmente se ne priverà dato che Rrahmani non garantisce sicurezze, koulibaly è ora di rientro dall'infortunio e Manolas è si è fermato per una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro.