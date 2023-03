La scorsa estate è stata quella della rivoluzione per il Napoli. Via tanti pezzi grossi che hanno fatto parte della storia recente azzurra degli ultimi anni, a partire da Insigne e Koulibaly, passando per Fabián Ruiz e Ospina, fino ad arrivare a Mertens.



Proprio la questione del belga è rimasta in sospeso per un po' di tempo. I tifosi aspettavano e chiedevano il rinnovo nonostante fosse già scaduto il contratto ma il rinnovamento era già in corso. Sono sbucate un po' di mail, le cifre per la richiesta di rinnovo e i rapporti con il ds Giuntoli sono stati tutt'altro che distesi. Infatti, come rivela oggi il Corriere dello Sport, con Mertens erano volate parole grosse via mail.