Futuro tanto incerto quello di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese settimana scorsa è stato confermato dalla Salernitana, ma allo stesso tempo ha incontrato De Laurentiis, che è alla ricerca del dopo Spalletti per la panchina del Napoli. Spunta un'intervista rilasciata dallo stesso Sousa ai colleghi portoghesi di 'Sol' in cui annunciava la sua permanenza in granata. Intervista resa nota oggi ma che è stata fatta gli ultimi giorni di maggio (quindi due settimane fa).



"Per ora, la mia idea è restare. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono per rafforzare la squadra, non vedo ragioni per cambiare il piano che stiamo costruendo. Per me la cosa più importante è presentarmi un progetto all’interno del quale posso non solo crescere come allenatore ma anche contribuire alla valorizzazione dei giocatori e alla crescita delle infrastrutture. C’è questa idea nella Salernitana perché il presidente è disposto ad acquistare un terreno vicino al nostro campo di allenamento in modo da poter costruire una vera città dello sport con tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno".