Sul Corriere dello Sport in edicola stamani troviamo un aggiornamento per quanto riguarda la panchina del Napoli. Venerdì scorso, si legge, Spalletti e De Laurentiis si sono incontrati per provare a fare il punto sul futuro, senza tuttavia prendere nessuna decisione definitiva, ancora. Nel frattempo, il patron azzurro si sta comunque cautelando valutando quattro nomi nel caso in cui il tecnico certaldese dovesse dire addio: si tratta di Conte, Galtier, Gasperini e Italiano