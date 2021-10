Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra sul campo della Fiorentina: "Non è facile quando trovi squadre che giocano uomo contro uomo, in quelle situazioni fatichiamo ancora fisicamente, però davanti abbiamo giocatori veloci e difficili da prendere. Le cinque sostituzioni allungano la vita alle partite, perché poi a volte non basta neanche il 2-0. Quindi se le usi bene possono diventare un bel vantaggio. Però nel secondo tempo non abbiamo servito bene Mertens e Petagna, non abbiamo chiuso la partita. Abbiamo sofferto le palle lunghe per Vlahovic. Hanno messo Sottil che è un signor giocatori. Alla fine siamo stati squadra, abbiamo sofferto ma abbiamo avuto l’occasione per fare il 3-1. Bisogna migliorare ancora, per portare a casa partite che soffri. Questa vittoria è risicata e c’era la possibilità di far meglio. Alcuni giocatori non sono ancora in forma come Mertens. Giocare ogni tre giorni non è facile, abbiamo ancora tanto da fare. La difesa? Dietro abbiamo due colonne”.