Secondo TuttoSport, il Napoli sta già sondando il post-Ancelotti: "Al coach è arrivato all’orecchio che il Napoli sta già prendendo contatti per trovare il suo sostituto, che sia oggi, domani, dopo la sosta oppure a fine stagione. Il primo nome sul taccuino è quello di Luciano Spalletti, attualmente senza panchina, eppure ancora titolare di un biennale a circa 5 milioni di euro netti, circa 20 lordi per l’Inter. La società nerazzurra sarebbe ben felice di liberarsi di questo peso dal bilancio, ma sono soldi ai quali Spalletti dovrebbe rinunciare (almeno in parte) per potere firmare un accordo simile con il Napoli. Ma è presto per parlarne, o forse no"