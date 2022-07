Termina 4-1 la seconda amichevole per il Napoli contro il Perugia. Al termine del match Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della stampa presente:- "Abbiamo fatto girar bene la palla con grande padronanza nella fase di possesso mostrando degli sprazzi di qualità".- "Kvara in questo contesto ci sta bene, sa giocare con il destro e il sinistro. Un degno sostituto di un campione come Insigne".- "Purtroppo il mercato ormai assume delle caratteristiche differenti rispetto a ciò che era precedentemente, si andrà a giocare con le squadre da completare, molti colpi verranno fatti all’ultimo momento, c’è la difficoltà di trovare i soldini per fare delle operazioni. Se non si arriva all’ultimo, i prestiti non partono, le rose non si riescono a diluire".- "Per Dybala leggo sui giornali che ci sono diverse squadre, probabilmente le sue richieste sono alte, tutto ciò impone alla società di pensarci bene".- "È chiaro che la preoccupazione nei tifosi per le partenze c’è e se non gli facciamo vedere la qualità che erano abituati a vedere, diventa difficile, dobbiamo dimostrare che con la personalità e la qualità del gioco si può sopperire".-"Deulofeu più vicino? Mi fido della società e di Giuntoli che ha il termometro su questi nomi che circolano, a volte si possono fare delle sterzate, sicuramente i giocatori che arriveranno potranno sostituire coloro che sono partiti".- "È partito un po’ in ritardo, sappiamo qual è il suo potenziale, dobbiamo lavorare su queste potenzialità non usate, è un calciatore incredibile".- "Non so cosa vi è stato raccontato e perché volete far diventare un caso, sono un allenatore che a fine campionato ha ricevuto delle notizie. Se Politano rimane e ci da il suo contributo come l’anno scorso, noi siamo tutti contenti, l’ho soltanto subita questa situazione”