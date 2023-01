Pokerissimo delalla, al Maradona termina 5-1. Al termine del match il tecnico degli azzurri,, ha parlato in conferenza stampa:- "Ci interessa di noi stessi, non possiamo limitare la forza degli avversari se non li affrontiamo. Il messaggio oggi è di quelli che fanno bene, giocando una buona partita con il calcio che vogliamo esprimere contro la Juventus che è una squadra fortissima. L'abbiamo messa sul piano del gioco anche quando eravamo in difficoltà. Siamo rimasti uniti, lucidi anche grazie al nostro pubblico. Non aver mai concesso di iniziare l'azione con tranquillità, non fargli scegliere le giocate è stato il nostro punto di forza. La Juve negli anni è stata la squadra da battere e questa sera abbiamo dimostrato di essere di livello top anche noi".- "Sono modi di stare in campo, ricette in base ai calciatori a disposizione. A me non piace aspettare al limite dell'area di rigore. È più facile farlo perché quando non sai che fare aspetti e riparti. È più difficile giocare in campo aperto, un po' come è successo nel secondo tempo. Lì si vede chi resta più in equilibrio e sfrutta gli spazi nel modo migliore. Poi è chiaro che se viene fuori una prestazione come quella di stasera è più facile. Il nostro atteggiamento poi piace al nostro pubblico, lo sappiamo e ci comportiamo così".- "Scelgo i giocatori festanti sotto la curva, uniti. Abbiamo bisogno dell'entusiasmo dei nostri tifosi, ci danno più forza".- "Sono contento, quando si vince così con la squadra che gioca un calcio di livello e si fanno diversi gol con lo stadio che partecipa, i bambini dei calciatori che vengono nello spogliatoio ad abbracciare i papà con felicità sono cose belle. Vedere la curva che applaude. Sono cose belle che vanno meritate facendo sacrifici. Poi però si riparte perché ci sono ancora tante partite fino alla fine del campionato".- "Kvaratskhelia ha una tecnica come i calciatori più forti a livello mondiale. Ti tira la palla sulla testa, la mette con i giri contati. Sente la porta, trova sempre l'angolo più difficoltoso per il portiere sia di destro che di sinistro. Un calciatore forte sotto tutti gli aspetti, nella forza di velocità di gamba, nella resistenza. Osimhen è un calciatore completo, il più forte di tutti nel suo ruolo. Sono curioso di vedere dove arriverà perché ha dei margini importanti di crescita. Ha ancora da sistemare qualcosa ma quando inizia a duellare diventa devastante. Bremer stasera ha fatto fatica".- "Stasera c'è molto del Napoli perché da un punto di vista qualitativo abbiamo fatto bene. La differenza la fa la gestione della palla, il comando del gioco. A me è sembrato che loro abbiano buttato via un po' di energie nella prima mezz'ora per venirci dietro e questo intacca le loro qualità. Però la Juve è una squadra di grandissimo rango".