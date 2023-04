Sonoro ko per il Napoli al Maradona contro il Milan. 4-0 per i rossoneri al triplice fischio, un risultato che non lascia spazio all'immaginazione. Al termine del match, in conferenza stampa, arrivano le parole di Luciano Spalletti:- "È successo che non siamo stati bravi ad esprimere la solita qualità di gioco. Contro una squadra forte. Non essendo abituati ad andare sotto 2-0, la generosità e disponibilità dei calciatori ha concesso spazi che loro hanno sfruttato".- "Leao mi dice di lasciar perdere ciò che è successo con Maldini. Io parlavo con l'arbitro chiedendo spiegazioni sull'ammonizione di Lobotka, è passato Maldini sbracciando, parlandomi addosso e facendo finta di qualcosa che non so in maniera irrispettosa".- "È rientrato benissimo, si è allenato benissimo. Ha fatto vedere che è a posto. Come gli altri subentrati eravamo già sotto 3-0, la partita era andata. Gli si dice bravo comunque per quello che ha provato a fare. Ho visto disponibilità da parte sua".- "Abbiamo concesso quasi sempre a loro il palleggio, abbiamo iniziato male la costruzione buttando fuori palloni insoliti. Loro sanno giocare a calcio, si gioca contro i campioni d'Italia".- "Ai calciatori abbiamo fatto i complimenti per il campionato disputato fin qui. Ci può stare una partita sotto livello, c'è stata comunque disponibilità e volontà di essere squadra anche stasera. Sono fiducioso per questo motivo. A me è successo di perdere partite, sono cose che possono capitare e da domani mattina si va a lavorare in maniera corretta".