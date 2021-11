Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo il 4-1 al Legia Varsavia ha parlato a Sky: "La squadra stasera ha fatto una grande prestazione e ha dimostrato di non saper giocare solo sul velluto. Ci eravamo complicati la vita nel primo tempo ma già negli spogliatoi ho sentito tutti determinati a rimettere le cose a posto. Quello che voi chiamate turnover ha funzionato. Il campo era pesante e chi è entrato ha fatto bene. Lo hanno fatto pienamente, così come quelli che hanno giocato nel primo tempo. Abbiamo preso qualche imbarcata, senza fare le marcature preventive giuste. Sono entrati tutti bene, vogliosi. Questo è un gruppo fantastico".



Quali dei 4 gol le ha procurato un'emozione speciale?

"Il rigore battuto come lo ha battuto Mertens, non sono facili da tirare così. Vedere Ounas che riesce in quello che per lui è normale è un messaggio importante. Politano poi è entrato bene. Ho visto una squadra matura, da bosco e da riviera".



Il segreto di questo avvio di stagione è la gestione?

"Stasera volevamo far recuperare uno tra Rrhamani e Juan Jesus ma non sempre è possibile. Ci saranno tossine da smaltire ma sarà più semplice dopo una prestazione come quella di stasera".