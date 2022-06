La nuova stagione è alle porte, il Napoli ha ancora diversi dubbi da risolvere. Su tutti ci sono i giocatori in scadenza e quelli il cui contratto terminerà tra un anno. C'è bisogno, dunque, di mettere tutto in ordine quanto prima.



Per la programmazione del Napoli che sarà, Spalletti vuole la conferma di alcuni giocatori. Nei primi incontri con De Laurentiis, infatti, ha chiesto la permanenza di pilastri come Anguissa, Koulibaly e Ospina. Per il primo è arrivato il rinnovo, il secondo resta in dubbio, mentre con il terzo non sono stati fatti passi avanti per la permanenza e il suo contratto scadrà tra cinque giorni. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.