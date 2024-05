Napoli, Spalletti punge De Laurentiis: 'Tre allenatori non si cambiano neanche in 5 anni'

23 minuti fa



Luciano Spalletti torna a parlare del "suo" Napoli. Il ct dell'Italia ha commentato il campionato di Serie A nel corso di un'intervista al Corriere della Sera: "A parte l'Inter che ha vinto meritatamente lo scudetto, il Bologna è la squadra che mi è piaciuta di più. Bel gioco e nel gruppo si respira amicizia, fratellanza. È così che si vince, anche. Mi riporta al Napoli".



NAPOLI - "Tre allenatori in genere non si cambiano neanche in cinque anni. Come si fa in pochi mesi ad assimilare tante cose da uomini che hanno metodi e caratteri diversi. I giocatori, talvolta, devono essere confortati, convinti di essere forti. Basta un nulla per demotivarsi. Ragazzi giovani come Zirkzee, Kvara per esempio vanno coltivati, difesi e sostenuti ogni giorno. Di Lorenzo, Raspadori e Meret? Io valuto complessivamente, non la stagione o gli ultimi mesi".