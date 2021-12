Luciano Spalletti parla in conferenza stampa delle condizioni di Poltano e Demme, reduci dal Covid: "Stanno meglio tutti e due perché hanno fatto degli allenamenti in più e il livello di risposta si è alzato".



FABIAN E INSIGNE CONTRO L'EMPOLI? - "Sì, certo, proviamo a recuperarli per domenica. Non sarà facile, ma proviamo a recuperarli, si cercherà di fare tutto il possibile".