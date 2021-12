Lucianoè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la grande vittoria contro il. "Quello che mi ha fatto piacere è vedere di reggere senza abbassarsi troppo a parte gli ultimi 5 minuti che loro ci hanno costretto in area con la fisicità di Giroud e Ibra. Con i tre piccoletti non siamo riuscito a creare dei contropiedi. Abbiamo avuto occasioni forse più nitide rispetto al Milan che non siamo riusciti a sfruttare".– “Petagna forse potevo lasciarlo di più in campo, ma poi aveva i crampi e l’ho tolto. Se riuscivi a organizzare i passaggi per ripartire con i tre piccoletti freschi davanti potevamo provare a chiudere la partita. Loro si erano aperti un po’ e c’erano degli spazi in mezzo che non abbiamo sfruttato e avremmo potuto sfruttare con la fisicità di Petagna”."Volevamo portare pressione perché se ti abbassi tropo poi Ibra è bravo a organizzare situazioni importanti. La partita l’abbiamo tenuta in mano abbastanza bene a parte qualche momento dove l’aggressività del Milan non ti permette di giocare. Lobotka in questo ci è stato molto utile perché anche nello stretto coi suoi avvitamenti riesce a districarsi. Un po’ come faceva Pizarro che invertiva la direzione di marcia e quando giocavo finivo al fallo laterale"."Hanno fatto blocco, si sono dati una mano, questo fatto di fare qualcosa per il Napoli, mettersi a disposizione per ottenere un risultato fondamentale perché venivamo da due sconfitte anche meritate. Quando hai una maglia così importante poi diventa di piombo"."Volevo giocarla questa partita, non ho mai giocato in un campo cosi contro una squadra così. Per una volta me le sono volute mettere anch’io"."Questa volta il Vesuvio non è stato solo una cartolina di Napoli ma anche l’atteggiamento della nostra squadra".