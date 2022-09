Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Maradona contro lo Spezia: "Per noi ci sono partite fondamentali, o ci sono derby per l'alta classifica o partite da vincere. Questa è una partita da vincere se vuoi ambire all'alta classifica. Abbiamo avuto diverse palle per far gol, nel complesso abbiamo fatto la partita e meritato la vittoria. Gara difficile? Molto, per il contesto, è arrivata dopo tre giorni dal Liverpool".



SQUADRA MATURA - "Sinonimo di qualità, pazienza, di essere convinti che prima o poi ce la facciamo. Queste partite l'anno scorso sono costate l'altissima classifica, i calciatori sono stati eccezionali ma non si devono accontentare e andare oltre".



TATTICA - "Abbiamo fatto buone cose. Stavano sul nostro terzino con il quinto e ogni tanto il braccetto arrivava in ritardo su Kvara. Lui è bravissimo con la palla tra i piedi, ma non ha avuto modo di affondare con le sue qualità".



UOMO-PARTITA - "Raspadori? Ha fatto una partita eccezionale, è venuto sempre incontro. A sinistra si è sempre messo a sisposizione, il gol lo ha fatto nella sua posizione. Se ho pensato a tirarlo fuori? I miei collaboratori mi hanno consigliato di tenerlo lì a sinistra e fare le sostituzioni che ho fatto".