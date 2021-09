Qui di seguito gli episodi da moviola di Napoli-Spartak Mosca, seconda giornata di Europa League



82' - Ristabilita la parità numerica: espulso Caufriez per doppia ammonizione, giusti entrambi i gialli arrivati per due falli.



50' - L'arbitro prima concede e poi toglie un rigore allo Spartak Mosca: inizialmente l'aveva fischiato per un fallo di Politano su Promes, poi, rivedendolo al Var, ha cambiato decisione perché è stato il giocatore dello Spartak a pestare il piede dell'attaccante del Napoli.



30' - Espulso Mario Rui per un intervento pericoloso a gamba alta su Moses: l'arbitro estrae il cartellino rosso dopo aver rivisto l'episodio al Var.