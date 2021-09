Il Napoli si prepara per affrontare la seconda giornata di Europa League. Oggi alle 18:45, infatti, gli azzurri scenderanno in campo contro lo Spartak Mosca allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Spalletti cambierà qualcosa rispetto all'ultimo match con il Cagliari, ieri in conferenza stampa ha preannunciato 3-4 innesti.



IL NAPOLI - Il primo dovrebbe essere Meret che manca da esattamente un mese (l'ultima gara con il Genoa il 29 agosto, quando rimediò l'infortunio). Difesa a 4 che ritrova Manolas di fianco a Koulibaly, sulle fasce Mario Rui e Malcuit che potrebbe far rifiatare Di Lorenzo. In mezzo al campo Anguissa e Fabián Ruiz sono intoccabili, viste le prestazioni e l'ottimo stato di forma. A completare il reparto uno tra Elmas e Zielinski con il polacco favorito sul macedone. In avanti continua l'alternanza Lozano-Politano: questa volta toccherà al primo. Insigne e Osimhen gli altri due del tridente offensivo.



LO SPARTAK - Come preannunciato ieri in conferenza stampa da Rui Vitoria, mancheranno Larsson, ​Zobnin, Kutepov e Hendrix. Lo Spartak Mosca si affiderà all'usuale 3-4-3. Tra i pali Maksimenko, difesa che dovrebbe essere composta da Caufriez, Gigot e il capitano Dzhikiya. In mediana Umyarov e Litvinov, mentre sulle fasce Moses e Ayrton Lucas. Tridente formato da Bakaev e Promes ai lati di Ponce.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabián Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.



SPARTAK MOSCA (3-4-3): ​Maksimenko; ​Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria.