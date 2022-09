Dopo lo spettacolare esordio in Champions League e il 4-1 del Maradona contro il Liverpool, il Napoli si rituffa nella Serie A e sabato ospita lo Spezia. Fuori Osimhen per infortunio, davanti nuova chanche per Simeone. Gotti si affida invece al solito Nzola per guidare l'attacco. Calcio d'inizio alle 15 (match trasmesso in diretta su Dazn). Queste le probabili formazioni:



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola. All. Gotti