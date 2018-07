Il Novara ingaggia Visconti (Trapani) e cede il baby Stoppa (classe 2000) al Napoli per 800mila euro. Due centrocampisti della Cremonese scendono in C: Pesce alla Feralpisalò e Porcari al Piacenza. Bariti (Triestina) verso il Monza. Piccoli (Torino) alla Giana. Colpo Mazzocchi (Atalanta) per il Sudtirol. Il Pordenone prende Gavazzi (Avellino) e tratta Bindi (Padova). Cincilla (Renate) verso la Pro Piacenza. Crosta e Pennington dal Cagliari all’Olbia.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Fermana ha chiuso per Soprano (Genoa). La Samb prende Zaffagnini (AlbinoLeffe). Tris Vis Pesaro: Rizzato (Trapani), Cuomo (Samp) e Botta (Bassano). Pacilli (Lecce) verso Gubbio. Piacentini (Sassuolo) al Teramo. Bis Casertana con Russo (Venezia) e Mancino (Siracusa). El Ouazni (Ercolanese) alla Juve Stabia. Scaccabarozzi (Piacenza) alla Vibonese. Figliomeni (Foggia) al Catanzaro. Caiazza (Udinese) e Conte (Napoli) al Potenza. Tris Catania: Maiorino (Livorno), Calapai (Carpi) e Mujkic (Stromsgodset).