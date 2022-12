Dopo l'accordo con Lobotka, il Napoli è al lavoro per blindare con un nuovo contratto anche Osimhen. L'attaccante nigeriano è legato al club del presidente De Laurentiis fino a giugno 2025 con uno stipendio da 4 milioni di euro netti all'anno.



In ogni caso, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti partenopei non hanno mollato la presa con l'Udinese per l'attaccante portoghese Beto.