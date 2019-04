Quale futuro per Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli? Ne parla l'agente del calciatore, Gaetano Fedele, a CalcioNapoli24 TV: "È sempre stato uno che ha fatto gol, ha avuto un periodo sfortunato a Bari ma è stato bravo a ricostruirsi un’immagine da goleador a Chiavari con l’Entella. Ci sono state delle persone importanti: il mister Conte, i direttori Perinetti e Faggiano, tutte persone che lo hanno sempre sostenuto. E non ultimo Guido Angelozzi. Futuro a Empoli? Tutto da scrivere, per ora vuole salvarsi raggiungendo l’obiettivo di squadra".



IL MERCATO - "Ciccio avrà un suo mercato, già a gennaio c’è stato un ammiccamento ma adesso ha soltanto l’Empoli in testa. Napoli? Sarebbe un sogno, giocare nella squadra più rappresentativa del sud. È un accostamento che fa gola, ma il Napoli cerca diversi giocatori anche più giovani. Sarebbe un usato sicuro".