Sirene inglesi per Fabian Ruiz, che interessa anche il Manchester City di Guardiola. Il francese Bakayoko rientrerà al Chelsea per fine prestito. Il Napoli chiede almeno 40 milioni di euro per il centrocampista spagnolo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino c'è il belga del Bruges, Charles De Ketelaere (classe 2001).