Fabián Ruiz con l'arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli ha ritrovato un po' di serenità ed ha avuto una nuova crescita. Cosa che però non è avvenuta in questo avvio di stagione dato che con il passaggio al 4-2-3-1 è calato di livello fino a ritrovarsi escluso dall'11 titolare in alcune delle ultime sfide.



Il Napoli è da un po' che tenta di arrivare ad un accordo per il rinnovo con Fabián Ruiz, ma il giocatore finora ha sempre rimandato. Il contratto comunque ha una scadenza fissata al 2023 e quindi non c'è la stessa fretta come nel caso Milik. Questo mancato accordo proposto più volte dal ds del Napoli Giuntoli, però, fa presagire a quanto potrebbe accadere la prossima estate. Il giocatore vorrebbe ritornare a giocare in Liga dove ci sono tanti estimatori, ultimo dei quali l'Atletico Madrid. Ancora nessuna cifra ufficiale, ma De Laurentiis non lascerà partire lo spagnolo per meno di 50 milioni di euro. L'obiettivo da parte del Napoli è quello di convincere Fabián Ruiz a restare, dato che Gattuso punta ancora su di lui e nelle prossime settimane potrebbe esserci l'incontro tra Giuntoli e il procuratore del giocatore.