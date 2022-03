Al termine della stagione in casa Napoli è prevista una rivoluzione. Sono tanti i giocatori in scadenza e ad oggi non è stato affrontato il discorso rinnovi. Così presumibilmente Ospina, Malcuit, Ghoulam e Mertens (oltre al già annunciato Insigne) andranno via.



Il futuro di Mertens però non sembrerebbe troppo lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da Voetbal24, portale belga, Mertens e famiglia vorrebbero restare in Italia. In particolare ci sarebbe l'interesse da parte del Milan.