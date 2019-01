Benjamin Pavard al Napoli. Il suo agente, Joseph Mohan, parla del futuro del terzino dello Stoccarda, campione del mondo con la Francia, a CalcioNapoli24: "Al momento non abbiamo ancora parlato con nessuno da Napoli. Partenza a giugno? In realtà potrebbe anche restare allo Stoccarda anche se ci auguriamo che possano arrivare diverse offerte nei prossimi mesi".



Sul classe '96 non c'è solo il club partenopeo: il Barcellona e, soprattutto, il Bayern Monaco lo seguono da diverso tempo. In estate è pronta a scatenarsi l'asta.