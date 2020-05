Il Napoli non molla Milot Rashica per l'attacco, ma l'esterno offensivo del Werder Brema ha altre pretendenti di lusso. Le svela Agim Amedi, presidente della federazione kosovara, a Syri TV: "Ci sono molte richieste per lui, so che lo vuole il Liverpool in Premier e l'RB Lipsia in Bundesliga".