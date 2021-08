Il Napoli cerca un terzino sinistro sul mercato. La trattativa col Chelsea per Emerson Palmieri non decolla e così il ds Giuntoli è in contatto col Lille per il 27enne mozambicano Reinildo Mandava.



In scadenza di contratto a fine stagione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club partenopeo lo ha chiesto in prestito con obbligo di riscatto. Ma il club francese vuole monetizzare e cederlo a titolo definitivo, la valutazione si aggira sugli 8 milioni di euro: una cifra che potrebbe essere coperta dalla cessione di Tutino al Parma e da quella già avvenuta di Ciciretti al Pordenone.